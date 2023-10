29e Editie Algemene Brouwerijartikelenbeurs georganiseerd door het Grolsch Verzamelaars Gilde

GROENLO/ENSCHEDE – Het Grolsch Verzamelaars Gilde maakt bekend dat op zondag 5 november 2023 de 29e editie van de Algemene Brouwerijartikelenbeurs zal plaatsvinden. Het evenement wordt gehouden in de Grolsch Brouwerij, Brouwerslaan 1 te Enschede.

Dit jaarlijkse evenement biedt standhouders de mogelijkheid om diverse brouwerijartikelen tentoon te stellen en te ruilen. Op de beurs zullen onder andere glazen, pullen, flessen, blikjes, viltjes en etiketten te vinden zijn. Alle beschikbare tafels voor de beurs zijn gereserveerd door verzamelaars met uiteenlopende verzamelgebieden.

De beurs opent om 10.30 uur voor het publiek en eindigt om 15.30 uur. Bezoekers onder de twaalf jaar hebben gratis toegang. Voor overige bezoekers bedraagt de entree €3,–. Bij betaling van dit entreebedrag ontvangen bezoekers, zolang de voorraad strekt, een Grolsch glas met een speciale opdruk.

Gedurende de dag zullen er drie veilingen plaatsvinden waarbij artikelen van zowel Nederlandse als buitenlandse brouwerijen geveild worden. De inbreng van artikelen voor deze veilingen is mogelijk tot 11.00 uur.

Over het Grolsch Verzamelaars Gilde: Het Grolsch Verzamelaars Gilde, opgericht in 1993, heeft circa 500 leden uit diverse delen van Nederland en daarbuiten. Leden ontvangen vier keer per jaar het verenigingsperiodiek “De Klok” en hebben recht op diverse voordelen, zoals gratis entree en tafelhuur tijdens de jaarlijkse beurs. Nieuwe leden ontvangen een Grolsch-bierpul als welkomstgeschenk.