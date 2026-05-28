ACHTERHOEK — Steeds minder kinderen spelen buiten: Jantje Beton slaat alarm

Buiten spelen is voor veel kinderen niet meer vanzelfsprekend. Volgens Stichting spelen ongeveer 400.000 kinderen in Nederland bijna nooit buiten. Met de landelijke op 10 juni wil de organisatie daar opnieuw aandacht voor vragen. Verspreid door het land worden meer dan 819 buitenspeelactiviteiten gehouden. In gaat het om 37 activiteiten. Daarmee wil kinderen stimuleren om weer samen buiten te spelen en elkaar makkelijker op te zoeken in de buurt.

Volgens recent onderzoek vinden veel kinderen het zelfs spannend om bij iemand aan te bellen om te vragen of er buiten gespeeld kan worden. Daarom startte Jantje Beton onlangs de campagne ‘Geef die bel ’n lel’, waarmee kinderen worden aangemoedigd om weer vaker spontaan bij elkaar aan te bellen. De organisatie noemt het zorgelijk dat buitenspelen steeds minder vanzelfsprekend wordt, terwijl buiten spelen belangrijk is voor beweging, sociale contacten en de ontwikkeling van kinderen.

Rond de worden onder meer activiteiten gehouden in Otterlo, Nijmegen en Ede. Of er ook activiteiten in de plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt via de website van Jantje Beton.

Voor de actie is ook een speciale ‘Ik wil buitenspelen’-poster gemaakt die kinderen thuis voor het raam kunnen hangen. Daarnaast zijn deurstickers beschikbaar om zichtbaar te maken dat kinderen graag buiten willen spelen.

Meer informatie en downloads zijn te vinden via buitenspeeldag.nl.

