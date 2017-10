Onderzoek verkeerssituatie N318 Varsseveld

X 32

AALTEN – Tussen zaterdag 28 oktober en maandag 6 november 2017 plaatst de provincie Gelderland observatiecamera’s langs de N318 tussen Varsseveld en Aalten. Deze camera’s registreren in die periode dag en nacht de verkeerssituatie.

De provincie doet onderzoek naar verkeersmaatregelen op provinciale wegen. Zo kan worden beoordeeld of bepaalde aanpassingen effect hebben. En of deze misschien geschikt zijn om op andere wegen in te zetten. Op de N318 tussen Varsseveld en Aalten wordt de komende tijd onderzoek uitgevoerd naar het verkeersgedrag door het plaatsen van inhaalverbodsborden (uitgezonderd landbouwvoertuigen). Voor dit onderzoek worden o.a. observatiecamera’s gebruikt.

Observeren van verkeerssituatie

De camera’s observeren dag en nacht de verkeerssituatie. Eerst bekijkt de provincie de bestaande verkeerssituatie, de zogenaamde nulmeting. Als maatregelen zijn uitgevoerd wordt de nieuwe situatie gefilmd. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden of de maatregel de verkeersveiligheid verbetert. De camera’s registreren geen kenteken of snelheid. U krijgt als weggebruiker dus geen boete voor bijvoorbeeld te hard rijden. De provincie verwijderd de beelden binnen 30 dagen na opname.