Gendringen 22 sept – Staring terug in Gendringen

X 62

GENDRINGEN – 250 jaar geleden, op 24 januari 1767, werd de dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring geboren op de Bringenborg te Gendringen.

In de Achterhoek wordt de geboorte van Staring op verschillende plaatsen herdacht. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers doet dit op vrijdagavond 22 september, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) met poëzie, muziek en voordrachten in het Openluchttheater Engbergen te Gendringen.

Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Louis Radstaak van ‘Het instituut voor Praktische Poëzie (HiPP)’ brengen gedichten van en geïnspireerd door Staring. Streektaalmuzikant André van Gessel vertolkt door hem op muziek gezette gedichten van Staring. Archivaris Peter Bresser praat over Gendringen en de Bringenborg in de tijd van Staring en neerlandicus Wim Wijnands belicht de dichter Staring.

Programma ‘Staring terug in Gendringen’ op vrijdag 22 september 2017

19.30 Inloop

20.00 Opening en welkom door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

20.05 Drie gedichten door Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Louis Radstaak

20.15 Twee gedichten van Staring over de natuur: ‘Aan de winter’ en ‘Op het gezicht van trekkende kraanvogels’ op muziek gezet door André van Gessel.

20.30 Gendringen en de Bringenborg in de tijd van Staring door Peter Bresser

20.45 Drie gedichten door Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Louis Radstaak

20.55-21.15: Pauze

21.15 Twee gedichten van Staring over de liefde: ‘Verlangen’ en ‘Herdenking’ op muziek gezet door André van Gessel

21.25 De dichter Staring door Wim Wijnands

21.40 Drie gedichten door Bert Scheuter, Hans Mellendijk en Louis Radstaak

21.50 Vrolijke liederen, waaronder ‘Een Gelders lied’ op muziek gezet door André van Gessel

22.00 Afsluiting en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje

Locatie: Openluchttheater Engbergen, Bosweg 5, 7083 AB Voorst (bij Gendringen/ gemeente Oude IJsselstreek)

Entree: € 7,50 te betalen aan de kassa

Opgave: via info@ecal.nu of 0314-787078