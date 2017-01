Oprichting Beltrumse Energiecoöperatie ‘De ZONders’een feit

BELTRUM – Met 765 definitieve aanmeldingen is het grootste postcoderoosproject van Gelderland aanstaande. Vrijdag 30 december was het dan zover: bij Notaris Roerdink & Stevelink werd de akte van de oprichting van de Beltrumse Energiecoöperatie ondertekend door het voltallige bestuur: De Energiecöoperatie ‘De ZONders’ U.A is een feit!

Met de oprichting van de coöperatie komt de realisatie van 2 zonnedaken bij de sporthal en bij bouwbedrijf Hoffman erg dichtbij. In totaal hebben zich circa 60 mensen aangemeld voor de postcoderoos, met in totaal maar liefst 765 panelen. Beide daken komen hiermee tjokvol met zonnepanelen te liggen.

De komende weken wordt er door het coöperatiebestuur en een aantal deelnemers in overleg met de dakeigenaren gewerkt aan het bestek voor de aanbesteding van het project. Nadat de leverancier is geselecteerd, wordt er naar gestreefd om eind april de zonnepanelen te hebben geplaatst.

v.l.n.r. Jos Baak, Patrick Ballast, Ronny te Plate, Arjen Heutinck, Sjaak Klein Gunnewiek, Stan Kok (het voltallige bestuur) en Notaris Roerdink.