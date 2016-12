Allereerste solar landschapspark ter wereld in Achterhoek levert bijna stroom

BRONCKHORT – Voor de gemeente Bronckhorst (Gelderland) is het bijna zo ver: 5 augustus komt de eerste groene stroom van landschapspark De Kwekerij uit het stopcontact. De laatste panelen worden nu geplaatst en dan bieden 7000 panelen echte Hengelose groene stroom. Solarpark De Kwekerij is ontworpen door tv-tuinman Lodewijk Hoekstra en landschapsontwerper Nico Wissing en wordt in het voorjaar van 2017 voor het publiek geopend. Energiecoöperatie Qurrent is medeontwikkelaar en start 5 augustus met het leveren van stroom uit eigen kwekerij.

Jan Engels, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Bronckhorst, is ‘erg in zijn nopjes’. “Dit prachtige landschapsconcept, bedacht door een aantal enthousiaste ondernemers hier uit de Achterhoek, levert niet alleen zonnestroom en een mooi natuurpark op, maar laat ook zien dat innovatie en kracht echt tot iets unieks in Nederland kunnen leiden. Mooi dat onze inwoners er op twee manieren van kunnen profiteren. Een park om in te recreëren en duurzame energie om af te nemen.”

Projectleider Daan Grooten van Qurrent: “We zijn echt supertrots – de zonnepanelen liggen er schitterend bij. Er zijn al 29 leden die zich hebben aangemeld voor stroom uit eigen kwekerij. Solarpark De Kwekerij levert voldoende stroom voor de 550 omwonenden, maar iedereen kan lid worden. De komende weken gaan we de wijk in om mensen hier verder over te informeren.”



Gedurfd initiatief

Willem de Lint, directeur van Sunwatt en mede-initiatiefnemer van het zonnepark: “Dat het park nu stroom van eigen kweek levert is weer een mooie mijlpaal, heel bijzonder om die droom uit 2000 nu stap voor stap werkelijkheid te zien worden.”

Solarpark De Kwekerij is het allereerste landschaps-zonnepark ter wereld en is 7 hectare groot. De zonnepanelen hebben een plek te midden van de natuur of met de contouren van het landschap mee geplaatst. Er grazen straks schapen en je kunt er wandelen, sporten en spelen. Via de webcam is de aanleg van het park te volgen. Kijk op qurrent.nl/Kwekerij voor meer informatie.

Over Solarpark de Kwekerij

Solarpark de Kwekerij is ontwikkeld door Gaby en Ton Koenders van NL Solarpark de Kwekerij BV samen met Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing van NL GreenLabel; Sunwatt BV, onderdeel van Willem-Bernard Investeringsmaatschappij, en energiecoöperatie Qurrent. Vanuit gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland is volop medewerking verleend. Doel van het initiatief is te laten zien dat zonne-energie uit je achtertuin ook samen kan gaan met een prachtig park. Behalve grootschalige duurzame energie opwekking heeft het park een wereldprimeur: een toegankelijk landschappelijk park met wadi’s, speel- en wandelgelegenheden, bloemrijke grasvelden en bijzondere bomen. In totaal worden er 7.000 panelen geplaatst. Genoeg stroom voor 550 huishoudens.