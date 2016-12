Fotograaf André Brands exposeert in Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Van december t/m april exposeert fotograaf André Brands in de foyer van cultuurcentrum Boogie Woogie in Winterswijk. De foto-expositie City Heroes of Music bestaat uit een serie prachtige portretten van markante Achterhoekse popmuzikanten. In Boogie Woogie zijn tien foto’s te zien, waaronder van Hans Keuper (Boh Foi Toch) en Remco Wijnands (HIKE). De expositie is gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van Boogie Woogie. Iedereen is van harte welkom!

Over fotograaf André Brands De Doetinchemse fotograaf André Brands heeft een voorliefde voor het fotograferen van mensen zoals ze zijn. Hierbij staat het vastleggen van persoonlijkheid centraal. Creatief gebruik van licht & omgeving en oog voor detail dragen bij aan een duidelijk herkenbare eigen stijl. Brands is gespecialiseerd in het maken van karakterportretten in zwart wit, waaronder de portretten van de popmuzikanten.

City Heroes of Music Na Villa Ruimzicht in Doetinchem en de DRU Cultuurfabriek in Ulft is de expositie City Heroes of Music nu in Boogie Woogie in Winterswijk te zien. Boogie Woogie is hét cultuurcentrum voor muziekonderwijs in regio Oost-Achterhoek en daarmee sluit de expositie perfect aan bij de locatie. De selectie foto’s kwam van de muzikanten zelf: elke geportretteerde mocht iemand aanwijzen die daarna aan de beurt kwam. Het leverde een bonte verzameling mooie portretten op. Naast de ‘City Heroes’ zijn er in Boogie Woogie ook vier foto’s te bekijken die door Brands gemaakt zijn tijdens jazzfestival Djazzvibes in Doetinchem.

Fotobijschrift: André Brands bij zijn expositie City Heroes of Music in 2015 in Ulft. Foto: André Brands Fotografie.

