Gouden Koekenpan voor pannenkoek ”Dwars door de Moestuin”

RUURLO – Rob Weijers van De Heikamp uit Ruurlo bakte tijdens het NK de lekkerste, spannendste en origineelste pannenkoek van Nederland en wint hiermee de Gouden Koekenpan!

Tijdens een spannende wedstrijd streden 15 finalisten voor de titel ‘’Nederlands Kampioen Pannenkoeken Bakken’’. De 4de editie van dit Nederlands kampioenschap had als thema pannenkoeken met groenten.

De professionele vakjury was unaniem in haar oordeel: ‘De naam van de pannenkoek – Dwars door de moestuin – maakt nieuwsgierig. Met onder meer rode biet, koolraap, courgette, schorseneren en beukenzwammetjes is dit een prachtige invulling van het thema groenten. De verschillende ingrediënten waren qua smaak mooi in evenwicht, de pannenkoek was perfect gaar en de opmaak op het bord deed niet onder voor een sterrenrestaurant.’ Als basis gebruikt Weijers tarwe van eigen land. De Heikamp heeft naast het restaurant 2,5 hectare graan staan en bewaart dit in een eigen silo. Hiermee is het bedrijf uniek binnen Nederland.

Chefkok Weijers ontving verschillende prijzen bestaande uit de Gouden Koekenpan, een beker en een waardecheque. Daarnaast mag hij zich de komende twee jaar ‘’Nederlands Kampioen Pannenkoeken Bakken’’ noemen.

De Heikamp heeft door de jaren heen een smaakvolle reputatie opgebouwd. 30 jaar geleden werd De Heikamp door het Algemeen Dagblad al betiteld als Beste Pannenkoekenhuis van Nederland. Sindsdien zijn de pannenkoekcreaties van De Heikamp niet meer weg te denken uit de top van de branche. In 2014 en 2015 viel De Heikamp tijdens het NK al vaker in de prijzen, waaronder een vakjuryprijs en een tweede plaats.

De Heikamp nodigt alle trouwe gasten uit om zondag 22 Januari van 10:00 tot 12:00 dit succes met hen te vieren onder het genot van een hapje en een drankje. Rob zal hierbij een masterclass geven van het bakken van de kampioenspannenkoek. Vanzelfsprekend is ‘’Dwars door de Moestuin’’ vanaf nu te vinden op de menukaart.