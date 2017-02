Van jongensdroom tot Achterhoeks inkoopparadijs voor ondernemers

X 1258

EIBERGEN – Als 17 jarige jongen stond Chiel Meekes, ondernemer in hart en nieren, al op de markt als partijhandelaar. Met diezelfde passie zette hij op 18 jarige leeftijd een grote stap en opende in 2009 zijn eigen partijhandel in Ruurlo. Een droom die uitkwam, maar tegelijk het begin van nog grotere dromen. Met een écht Achterhoekse mentaliteit om door te pakken, heeft hij in 9 jaar tijd samen met zijn jonge team de grote droom waargemaakt. Om verder te kunnen groeien, is hij in 2015 verhuisd van Ruurlo naar Eibergen. Met 6 gigantische hallen en 18 medewerkers, is zijn bedrijf ‘Partijgroothandel’ uitgegroeid tot een waar inkoopparadijs voor ondernemers. Met 14.000m² aan showroom, cash & carry, opslag en kantoren, weten zowel Nederlandse als internationale ondernemers hem te vinden.

Inkopen wordt leuk en eenvoudig

Met de recente bouw van een unieke Cash & Carry, wordt inkopen ook nog eens een echte beleving. Ondernemers kunnen in Eibergen namelijk makkelijk en snel handel inkopen, afrekenen en direct meenemen. Deze bijzonder ingerichte en grote Cash & Carry is een lust voor het oog en een beleving opzich. Van gestapelde zeecontainers tot bomen in de hal; alles is eraan gedaan om dit groots aan te pakken. “In samenwerking met een interieurarchitect zijn we een jaar bezig geweest om de droom waar te maken. En met succes. We zijn ontzettend trots op het resultaat en alle positieve reacties die we krijgen.”

Met 2000m² aan beleving waarin zo’n 5000 verschillende producten worden gepresenteerd, is het een uniek concept in Nederland geworden. “Alle producten zijn te vinden op de website, maar we willen onze klanten meer bieden. Het gevoel en de beleving moeten centraal staan tijdens het inkopen. Nu heeft men de mogelijkheid om een dag op inkoop te gaan en de producten te ervaren, maar ook om snel langs te komen voor kleine aantallen. Wil je grotere aantallen dan beschikbaar in de Cash & Carry? Dan kun je genieten van een goede kop koffie en wordt de bestelling voor je klaargezet.”

Van decoratie tot huishoudelijke handel

Door het brede assortiment met lage prijzen, is inkopen voor bijna elke ondernemer interessant en leuk. Of men nou op zoek is naar grote partijen voor een winkel of decoratie voor het opfrissen van het kantoor. Van decoratie tot huishoudelijke artikelen en van speelgoed tot seizoensartikelen. Je vraagt als ondernemer eenvoudig een pas aan en profiteert direct van de scherpste inkoopprijzen. En op maandagavond kun je zelfs tot 20:00 uur terecht.

[0] Tekst: Jurriën Oonk

[1] Foto: Bas Stortelers

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)