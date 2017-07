Linnengoed uit de Kunst

X 51

AALTEN – Gedurende de looptijd van LinnenGoed wordt ruim aandacht besteed aan eigentijdse vormgevers en kunstenaars die zich in hun werk hebben toegelegd op de verwerking van linnengoed.

Theedoeken van ontwerpers en kunstenaars (Expositiezaal)

• Studio Job ‘Insect Pattern’, de krioelende insecten verwijzen naar vergankelijkheid,

‘Labyrinth’ naar de klassieke Engelse doolhoven met groene geschoren hagen en witte paden.

• Piet Hein Eek ‘Hein-02’, geweven van restgarens in Weverijmuseum Geldrop.

• Viktor en Rolf ‘Graffiti Red’, pompdoek met graffiti.

• Hugo Kaagman ‘Delftsblauw’, onderdeel van HEMA designopdracht, 2001

• Leendert Masselink ‘A little help’, de kabouters komen helpen met afdrogen.

• Kitty van der Mijll-Dekker ‘Bauhaus’, opnieuw uitgebracht ontwerp uit 1939. Met haar vernieuwende ontwerpen tilde ze de Nederlandse droogdoek naar een hoger niveau.

• Ferm Living ‘Akim’, gebreide thee- of handdoek van katoen.

Carola Mokveld – DIALOOG TUSSEN LEVEN EN KUNST (Museumcafé)

Het werk van Carola komt voort uit de dingen van alle dag: reizen, afscheid nemen, ontmoetingen, kinderen, verhalen die ze hoort. Met haar textielachtergrond en liefde voor ‘waardeloze’ materialen, is haar werk zeer divers. Altijd is het verhaal achter het beeld of het materiaal van belang. Voor de tentoonstelling ‘Linnengoed’ maakte ze werken die uitgaan van de pompdoek, maar dit keer van materiaal dat ‘overbleef’ na een ecoprint proces met indigo en andere plantaardige materialen. Daarnaast zijn er gebruikte pompdoeken te zien met blokjes encaustiek. Carola Mokveld woont en werkt in Vught. Zij heeft de academie voor Beeldend Vorming (Tilburg, 1986) en de Lerarenopleiding Textiel en Tekenen (Tilburg 1983) gevolgd.

Els Lemkes – STOF TOT GRAFIEK / GRAFISCH LINNEN (Museumcafé)

Voor haar werk gebruikt Els veelal linnen uit de Achterhoek. Dit oude handgeweven linnen verdient respect. Haar zeer eigentijds ogende werken ontstaan vanuit de traditionele verwerking van plooien, stikken, spannen en soms kleuren en scheuren toepassen. Plooien zijn daarin schering en inslag. Op de keper beschouwd, werk zij vanuit het weefsel via plooi en rafel naar ritme en structuur, waardoor een grafische indruk ontstaat. Het materiaal spreekt in zijn sobere naturel-witte staat van eenvoud en stilte waarin een soms toegevoegde kleur verrast. Els Lemkes woont en werkt in Laag Keppel en volgde de academie voor Beeldende Vorming (Amsterdam 1981).

Jo Wiggers, pronkrol (gang 1e verdieping Textielkamer Markt 14)

De pronkrol ofwel ‘Souvenir de majeunesse’ was een proeve van bekwaamheid waar meisjes jaren aan werkten. Op internaten, maar ook tijdens de opleiding tot borduurster of coupeuse voor meisjes uit de middenklasse. Pronkrollen werden vooral tussen 1880 en 1930 samengesteld. Ook lang na deze tijd moesten meisjes van jongs af aan allerlei handwerktechnieken leren van hun moeder, oma of van een handwerklerares. Hiervan een rol maken werd meestal niet meer gedaan. Deze pronkrol is samengesteld door Jo Wiggers met proefhandwerken van haar moeder en van haarzelf. Jo Wiggers woont in Winterswijk-Woold en is mede-oprichtster van handwerkcafé: ‘Het Brouwershuuske’. Zij is onderwijzeres en handwerklerares geweest.

Doe mee: Publiekskunststuk: Maak uw eigen pronklap!

Tijdens de expositie kan een lapje linnen met instructie meegenomen worden om deze zelf te verstellen volgens uw eigen hedendaagse inzicht. Laat u inspireren en borduur verder op oude methoden, niet zoals vroeger onzichtbaar maar juist zichtbaar! Gebruik lapjes, kantjes, borduurgaren, wol, knoopjes, kraaltjes, alles mag! Instructies over formaat, inlevertermijn e.d. vindt u in het zakje met het stuk linnen. Enkele voorbeelden van versierend verstellen zijn in de Aaltense Musea te zien. Maar zo hoeft het niet, volg vooral uw eigen ideeën of laat u inspireren door voorbeelden in boeken of op Internet. De verstel lapjes graag voor 1 september inleveren om dan samen te worden gepresenteerd als eigentijdse pronklap in het museum. Wellicht schenk u het ons en wordt het bewaard in de textielcollectie van het museum.

Voor meer informatie www.aaltensemusea.nl en op Facebook

Aaltense Musea:

• Onderduikmuseum Markt 12

• Aaltens Industrie Museum

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Zondag 13.00 – 17.00 uur.

Maandag gesloten.

De expositie is van 27.05 t/m 01.10.2017