Muzikale dagbesteding bij DoReMi in Neede:

NEEDE – Niets moet, alles mag. Dat is het motto van muzikale dagbesteding DoReMi in Neede. Jongeren, maar ook ouderen uit de Achterhoek en Twente met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis kunnen hier muzikaal hun hart ophalen. “Of ze nu gitaar willen leren spelen, drummen, zingen of zich als deejay willen uitleven: het kan hier allemaal”, zegt Jerry Mensink, initiatiefnemer van DoReMi.

Hij liep al een tijdje rond met het idee. “De bassist, met wie ik samenspeelde in een band, werkte op een zorgboerderij hier in de regio. Bovendien werkt Danny Ojik, cliënt van een orthopedagogische zorgorganisatie, hier al sinds enkele jaren drie maal per week in het kader van zijn dagbesteding. Al filosoferend hierover ontstond gaandeweg het plan om hier een muzikale dagbesteding te lanceren.”

Mensink is al 26 jaar eigenaar van The Music Factory, waar onder meer een aantal muziekstudio’s is gehuisvest waar veel popbandjes uit de regio repeteren. “Overdag worden hier reeds gitaar- en drumlessen gegeven. De accommodatie is dus al geschikt, maar we hebben de boel de afgelopen verder aangepast en geschikt gemaakt voor uitgebreider muziekonderwijs.”

Mensink krijgt daarbij versterking van meerdere gekwalificeerde muziekdocenten: “In onze dagbesteding richten wij ons voornamelijk op een creatieve vorm van begeleiding. Het gaat erom dat we met de cliënten creatief en muzikaal bezig willen zijn. Mensen kunnen op eigen initiatief muziek maken of als deejay plaatjes draaien, maar ze kunnen ook muziekles krijgen.”

In de dagopvang gaat het er volgens Mensink vooral heel erg breed aan toe: “Volgens – zoals dat heet – de Muzisch Agogische Methodiek. Daarbij gaat het om creatieve, speelse en ludieke activiteiten. Dramatische expressie, taalexpressie, beeldend vormen, sport en spel, muziek en dans. Het gaat om de ontwikkeling, bewustwording en welzijn van de deelnemers. Er zijn meerdere zogenoemde muzische methoden. Hulpverlener en cliënt gaan samen om tafel om te kijken welke vorm het best bij de cliënt past.”

DoReMi heeft intussen een zogeheten gunning van de gemeenten in de regio Twente. “Dat houdt in veertien gemeenten in die regio ons in hun overzicht noemen als mogelijkheid voor dagbesteding. Voor de regio Achterhoek zijn we hierover nog in gesprek. Neemt niet weg dat Achterhoekse jongeren en ouderen, die dol zijn op ons muziek, zelf mogen aangeven dat ze in het kader van hun dagbesteding graag naar DoReMi willen.”

DoReMi is gehuisvest aan de rand van Neede. “Met veel natuur binnen handbereik. Overigens draait onze verwarming volledig op biomassa en we willen op termijn helemaal over naar groene stroom. Maar de natuur biedt nog meer mogelijkheden. Zo kunnen cliënten in het nabijgelegen bos wandelen of werken in onze eigen moestuin. Maar er komt bijvoorbeeld ook een tafeltennistafel te staan. We doen er alles aan om het hier zo huiselijk en gezellig mogelijk te maken. Niets moet, alles mag…”

Voor meer informtie: www.doremi-dagbesteding.nl