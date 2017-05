Online activiteitenkalender voor heel Dinxperlo

X 12

DINXPERLO – DinxperDoet en de VVV Dinxperlo hebben het initiatief opgepakt om alle verenigingen, organisaties te benaderen met als doel tot een actueel en volledig overzicht van alle activiteiten in Dinxperlo te komen; een digitale Dinxperlose activiteitenagenda. Deze wordt breed verspreid via onder meer de VVV website en via DPL-nieuws.

Via de VVV-website wordt de agenda automatisch verspreid naar regionale en landelijke kranten, de vakantiekrant van de VVV etc. Een nieuwe ontwikkeling bij de VVV is de plaatsing van digitale schermen op een aantal centrale plaatsen in ons dorp, waarop de activiteiten gepubliceerd worden. Kortom een nieuwe en spannende ontwikkeling voor Dinxperlo, waar iedereen van mee kan profiteren.

Hoe doet u mee?

Verenigingen en organisaties die een leuke activiteit hebben, hoeven alleen een mailtje te sturen naar info@vvvdinxperlo.nl met de volgende gegevens:

Naam van de activiteit

Naam van de organisator (vereniging, stichting etc.)

Datum/tijdstip

Locatie

Eventuele bijzonderheden zoals kosten, benodigde materialen, etc.

Indien mogelijk een leuke foto en een link naar de internet-site

De activiteit komt vervolgens automatisch op de online activiteitenkalenders.

workshop “Hoe schrijf ik een persbericht”

Soms is het fijn om nog meer informatie te delen dan alleen een activiteit. Het is daarom mogelijk een (kort) persbericht mee te sturen met de activiteiten. Hier zal dan op een aparte plek ruimte voor worden gemaakt met een link naar de activiteit in de kalender.

Ter ondersteuning organiseren we voor verenigingen een workshop “hoe schrijf ik een goed persbericht”. Deze workshop wordt gehouden op donderdag 18 mei of dinsdag 23 mei door Carole Klappe van Klappe PR in Kulturhus Dinxperlo van 19.30-21.30u. Per vereniging mogen er 2 deelnemers meedoen, maximaal 8 verenigingen per avond. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €12,50 per vereniging.

Inschrijven voor de workshop kan via info@dinxperdoet.nl.