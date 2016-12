Scheers & Roes Makelaars opent kantoor in Borculo

GROENLO/NEEDE -Scheers & Roes Makelaars is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende makelaarsorganisatie van Oost Achterhoek. Omdat de portefeuille in Borculo en omgeving snel toeneemt is besloten om, naast Neede en Groenlo, ook in Borculo begin 2017 een kantoor te openen aan Muraltplein 26.

“Onze grote regionale klantenkring kan voortborduren op nog meer persoonlijke begeleiding tijdens de verkoop, aankoop of taxatie van woningen of bedrijfspanden”, aldus Anne van Hal, vennoot van Scheers & Roes Makelaars. “Onze opdrachtgevers laten we maximaal profiteren van onze lokale aanwezigheid. We verbinden in een nog grotere regio vraag en aanbod sneller met elkaar.

Met de kennis van de lokale woningmarkt hebben we snel zicht op de woningen die nieuw op de markt komen en we hebben voorsprong op het bepalen van de juiste waarde van een woning”. Makelaar Jaap Bijker, een bekend gezicht in Borculo vult aan: “We zien in de NVM-database wat de marktwaarde is van vergelijkbare woningen en kunnen sparren met een professioneel team van 5 makelaars over de beste verkoopstrategie van een woning of bedrijfspand. We delen ervaring en maken gebruik van elkaars netwerk. In aanvulling hierop staat een professioneel binnendienstteam klaar die woningen prominent onder de aandacht brengt, die woningbrochures verzorgt, publicaties op Funda en social media plaatst.