Voorronde Open Nederlands Kampioenschap Poker komt naar Aalten

X 119

AALTEN – Vrijdag 10 maart om 8 uur ’s avonds is Partycentrum ’t Noorden de locatie van een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Verspreid over heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld met als doel het halen van de landelijke finale . Het Open Nederlands Kampioenschap Poker maakt het mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een laagdrempelig toernooi.

De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van de gemeente Aalten dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. De beste 10% van alle deelnemers maken ook nog kans om zich via de halve finales hiervoor te kwalificeren.

Laagdrempelig toernooi. Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts twaalf euro vijftig aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door mee te doen krijgen zijn niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi te spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker.

De voorronde in Aalten begint om 20:00 uur

Nieuws en tip insturen

Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier.