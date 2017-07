Yoga en Pilates van Marlijn Mind & Body in Boogie Woogie

X 133

WINTERSWIJK – Boogie Woogie Cultuurcentrum biedt ruimte aan diverse (culturele) partners uit de omgeving. Naast haar eigen cursusaanbod, heeft Boogie Woogie diverse organisaties/partijen in huis die verschillende lessen en activiteiten aanbieden.

Dit zijn onder andere: schilderdocent Mark van Dijk, binnensportvereniging Penta, Pinkstergemeente Kandil Emas, Het Nut, Veilig Verkeer Nederland, Vereniging Het Museum, Ouderenbond, Seniorenraad én Marlijn Mind & Body.



Uniek in de Achterhoek

In de hoofdvestiging van Boogie Woogie in Winterswijk verzorgt Marlijn Verplanken van Marlijn Mind & Body pilates en yogalessen. Het uitgangspunt bij pilates is houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest. Het is een bewegingsvorm die is ontstaan in de danswereld en nu door iedereen gedaan kan worden. De yogalessen zijn gebaseerd op de Tibetaanse yoga stijl Lu Jong. Deze yoga stijl is al 8000 jaar oud en is uniek in de Achterhoek.

Over Marlijn Verplanken

Na haar opleiding docent dans (Rotterdamse Dansacademie, 1984) gaf Marlijn Verplanken lessen aan kinderen en volwassenen bij verschillende instellingen in Rotterdam en Apeldoorn. Haar ervaring is heel divers binnen het recreatieve veld en het onderwijs (Scapino in School). Inmiddels geeft Marlijn al 25 jaar les in verschillende bewegingsvormen.

Open lessen

Op woensdag 30 augustus verzorgt Marlijn van 9.00 tot 10.15 uur een open yogales en op donderdag 31 augustus een open les pilates van 9.45 tot 10.45 uur en 19.00 tot 20.00 uur. De gratis open lessen vinden plaats in Boogie Woogie (Roelvinkstraat 2, Winterswijk) en bieden de gelegenheid om yoga en/of pilates uit te proberen en zelf te ervaren. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.marlijn-mindbody.nl of mail naar info@marlijn-mindbody.nl.