Bibliotheek Oost-Achterhoek zoekt nieuwe taalcoaches in Winterswijk en Groenlo

WINTERSWIJK / GROENLO – Het Taalhuis van de Bibliotheek Oost-Achterhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige taalcoaches voor haar vestigingen in Winterswijk en Groenlo. Ben jij iemand die taal leuk vindt en minimaal 1,5 uur per week op een vast moment beschikbaar is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Een onderwijsachtergrond is niet nodig. Aanmelden kan in de Bibliotheek, maar ook via 088-006 2999 of via taalhuis@oostachterhoek.nl.

Taalcoach

Als taalcoach help je een deelnemer met het verbeteren van de Nederlandse taal en kun je een groot verschil maken in iemands leven. Dit kan variëren van het helpen lezen van brieven van de leerkracht tot het schrijven van sollicitatiebrieven. Alles wat de taalvrager leert, kan direct in de praktijk worden gebracht.

De taalcoaches krijgen een basistraining van vier dagdelen. Na deze training ben je op de hoogte van de beschikbare lesmaterialen en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. Onze taalvragers zijn zowel mensen voor wie Nederlands de eerste taal is, als mensen die Nederlands als tweede taal hebben.

1 op de 6 mensen is laaggeletterd

Wist je dat ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Dat is maar liefst 1 op de 6 mensen! Meer dan de helft van deze mensen is in Nederland geboren. Het niet goed kunnen lezen of schrijven heeft grote gevolgen: zo vinden laaggeletterden bijvoorbeeld minder snel een baan en hebben ze minder grip op hun financiën. Het Taalhuis van de Bibliotheek Oost-Achterhoek wil hierin samen met vrijwillige taalcoaches verandering aanbrengen.

Meer informatie

Voor een uitgebreidere beschrijving van de functie van taalcoach en wat er van je wordt verwacht, kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/vrijwilligers. Daar lees je ook wat de Bibliotheek Oost-Achterhoek jou als taalcoach te bieden heeft.

