Burgemeester Oost Gelre roept op tot actie na vernielingen door hangjeugd

GROENLO – In Groenlo neemt de onrust toe na recente vernielingen, waaronder hakenkruizen die op het wegdek bij de Halve Maan zijn aangebracht.

Over de recente bekladdingen zegt ze: “Dit zijn kwetsende, onacceptabele en buitengewoon smakeloze bekladdingen.” De gemeente heeft direct actie ondernomen om de hakenkruizen te verwijderen. Daarnaast zijn er prullenbakken vernield en beklad. Over deze incidenten merkt burgemeester Bronsvoort op: “We brengen nu de schade in kaart. Het veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar ook veel overlast. Daarom gaan we meer investeren in toezicht en handhaving om de pakkans te vergroten.”

Ze doet ook een beroep op de ouders: “Ga met uw kind in gesprek. Vraag of ze iets weten over de vernielingen. Wijs ze op de gevolgen en de impact op onze inwoners. Samen kunnen we dit probleem aanpakken.”

Om de overlast te beperken, werkt de gemeente aan de oprichting van jongerenontmoetingsplaatsen (JOP). “We hopen hiermee de overlast te verminderen. Er zal toezicht zijn van politie, boa’s en begeleiding van jongerenwerk. Ons doel is om de JOP begin 2024 gereed te hebben in zowel Groenlo als Lichtenvoorde,” aldus Bronsvoort.

De burgemeester sluit af met een oproep aan getuigen: “Als u meer weet, meld het alstublieft. Betrokkenen, neem uw verantwoordelijkheid. Dat is pas stoer.”

Meldingen kunnen worden gedaan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden of www.oostgelre.nl/meldverdacht.

