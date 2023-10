Koninklijke Onderscheiding voor heren Gradus Eenink en Wim Peppelman

ZELHEM / MARIENVELDE – In een bijzondere ceremonie die plaatsvond op vrijdagavond 27 oktober om 20.30 uur, zijn de heren Gradus Eenink (66) uit Zelhem en Wim Peppelman (71) uit Mariënvelde geëerd met een Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst heeft deze eervolle onderscheidingen uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering van VV Wolfersveen in zaal De Bocht te Zelhem. Tijdens deze gelegenheid nam de heer Eenink ook afscheid als voorzitter van VV Wolfersveen.

De heer Eenink, die al sinds 1971 lid is van de voetbalclub, heeft meer dan drie decennia als voorzitter gediend. Zijn onvermoeibare inzet, variërend van leiderschap van diverse elftallen, schrijven van verslagen voor lokale media, acteren als scheidsrechter, tot het organiseren van evenementen, toont een ongeëvenaarde toewijding aan de club.

De heer Peppelman, lid van VV Wolfersveen voor meer dan 45 jaar, staat bekend om zijn educatieve bijdragen aan nieuwe leden en heeft in diverse rollen zoals trainer, leider en scheidsrechter gediend. Buiten zijn betrokkenheid bij de voetbalclub, is hij ook een gepassioneerde vrijwilliger geweest in het onderhoud van de Kerkepaden in Mariënvelde en is hij een drijvende kracht achter de populaire bingo-evenementen die fondsen werven voor de vereniging.

De toewijding en inzet van beide heren voor de gemeenschap over de jaren heen onderstreept de reden van deze koninklijke erkenning. Hun buitengewone bijdragen aan de samenleving, in zowel omvang als impact, maken hen de ideale ontvangers van deze prestigieuze onderscheidingen.

