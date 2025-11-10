Grol pakt drie punten in Didam na spannende slotfase

58 keer bekeken

DIDAM / GROENLO – Grol heeft zondag drie belangrijke punten gepakt in een matige wedstrijd tegen DVC ’26. De ploeg uit Groenlo won met 2-3 na een hectisch slot, waarin Mark Hietland in blessuretijd de winnende treffer maakte.

DVC kwam al vroeg op voorsprong via een benutte strafschop van Saled Smakollie. Grol herpakte zich en kwam halverwege de eerste helft langszij dankzij een kopbal van Hietland. Kort voor rust werd een doelpunt van Luc Berentsen onterecht afgekeurd wegens buitenspel, waardoor het bij 1-1 bleef.

Na rust oogde Grol slordig en was DVC de betere ploeg. De thuisclub nam na een uur opnieuw de leiding via Gijs Kaldenhoven. In de slotfase gooide Grol alles op de aanval. Dat betaalde zich pas laat uit: Berentsen kopte in de 86e minuut de gelijkmaker binnen, waarna Hietland in blessuretijd de 2-3 binnenschoot.

Trainer en supporters zagen ook een lichtpuntje in de rentree van Tycho Riteco, die na bijna een jaar blessureleed weer zijn minuten maakte.

Met deze overwinning blijft Grol tweede in de competitie, één punt achter koploper VVG ’25.

📅 Volgende wedstrijd: zondag 16 november 2025, 14.30 uur

📍 Locatie: Sportpark Den Elshof, Groenlo

⚽ Tegenstander: Beuningse Boys

