Jaarlijkse Vogeltentoonstelling door De Gevleugelde Zanger in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Vogelvereniging De Gevleugelde Zanger organiseert opnieuw haar jaarlijkse onderlinge tentoonstelling in De Blauwe Doffer, Oude Aaltenseweg 31. Het evenement, bekend om zijn weergaloze presentatie van gevederde pracht, zal plaatsvinden op zaterdag 11 november en zondag 12 november, met respectievelijk openingstijden van 10:00 tot 19:00 uur en 10:00 tot 16:00 uur.

Dit jaar zullen de leden van de vereniging, die in het verleden reeds talrijke nationale en internationale onderscheidingen hebben ontvangen, hun zorgvuldig gekweekte vogels tentoonstellen. De show belooft een diverse collectie van ruim 300 vogels, variërend van kleurrijke kanaries en exotische parkieten tot zeldzame Europese cultuurvogels en tropische soorten.

De keuring van de vogels vindt plaats op donderdag 9 november, uitgevoerd door zes deskundige keurmeesters met een rijke ervaring in de vogelsport. Hun beoordelingen culmineren in de prijsuitreiking die voor de leden op vrijdag 10 november zal worden gehouden.

De jaarlijkse tentoonstelling trekt niet alleen deelnemers en bezoekers uit Lichtenvoorde en omstreken, maar staat ook bekend als een educatief uitje voor gezinnen en een inspirerende ontmoetingsplaats voor vogelliefhebbers. De toegang tot het evenement is gratis, wat de drempel laag houdt voor eenieder die de schoonheid en diversiteit van de avifauna wil ervaren.

De Gevleugelde Zanger streeft ernaar om via deze tentoonstelling de kennis over en passie voor vogels te bevorderen. Zowel de leden van de vereniging als de organiserende commissie nodigen iedereen van harte uit om deze unieke gelegenheid bij te wonen en zich te laten onderdompelen in de wereld van vogelkweek en -tentoonstelling.

Locatie:

De Blauwe Doffer

Oude Aaltenseweg 31

Lichtenvoorde

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Misschien heb je dit gemist