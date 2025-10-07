Koninklijke Erepenning voor Schietvereniging Zelhem bij 100-jarig jubileum
ZELHEM – Schietvereniging Zelhem heeft op vrijdag 4 oktober 2025 een bijzondere erkenning ontvangen. Burgemeester Patrick van Domburg reikte namens de koning de Koninklijke Erepenning uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in Jaimy’s Bistro en Steak & Zaal De Ploeg.
De vereniging vierde die dag haar 100-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1925 is Schietvereniging Zelhem uitgegroeid tot een vaste waarde in de gemeenschap. Met zo’n 45 leden van 18 tot ruim 80 jaar biedt de club een sociale én sportieve plek voor liefhebbers van de schietsport.
Naast de reguliere activiteiten organiseert de vereniging jaarlijks het populaire stratentoernooi voor luchtschieten, dat vele deelnemers en toeschouwers trekt. Ook is de club al ruim negentig jaar lid van de Schietvereniging Oost-Gelderland, die regelmatig wedstrijden in Zelhem houdt.
Veiligheid staat bij de vereniging hoog in het vaandel. De leden zorgen zelf voor onderhoud van het clubgebouw bij sporthal De Pol, begeleiden wedstrijden en houden toezicht op naleving van de veiligheidsregels.
