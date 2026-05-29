EIBERGEN — Achterhoekse Unieke Spelen brengen sport en plezier samen in Eibergen
Sportiviteit, ontmoeting en plezier staan centraal tijdens de Achterhoekse Unieke Spelen op zaterdag 6 juni 2026 op Sportpark De Bijenkamp in Eibergen. Het evenement is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, maar staat open voor iedereen die mee wil doen.
Deelnemers kunnen kiezen uit uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten. Zo zijn er onder meer een bocce-toernooi, het Graafschap–Kanjers voor Kanjers G-voetbaltoernooi, padel, tennis, atletiek, handboogschieten en een wandeling over het Bijenpad. Ook zijn er creatieve activiteiten.
De Unieke Spelen vinden plaats bij meerdere verenigingen op het sportpark, waaronder FC Eibergen, ASV Eibergen en Tennis- en Padelvereniging Mallumse Molen.
De inloop begint om 10.00 uur. Na de officiële opening en warming-up volgen twee rondes met sport- en beweegactiviteiten. De dag wordt rond 14.00 uur afgesloten met een gezamenlijke prijsuitreiking.
Deelname is gratis. Aanmelden kan individueel of als team via Achterhoek in Beweging.
