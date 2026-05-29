EIBERGEN — Achterhoekse Unieke Spelen brengen sport en plezier samen in Eibergen

Sportiviteit, ontmoeting en plezier staan centraal tijdens de Achterhoekse Unieke Spelen op zaterdag 6 juni 2026 op Sportpark De Bijenkamp in . Het evenement is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, maar staat open voor iedereen die mee wil doen.

Deelnemers kunnen kiezen uit uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten. Zo zijn er onder meer een bocce-toernooi, het Graafschap–Kanjers voor Kanjers G-voetbaltoernooi, padel, tennis, atletiek, handboogschieten en een wandeling over het Bijenpad. Ook zijn er creatieve activiteiten.

De Unieke Spelen vinden plaats bij meerdere verenigingen op het sportpark, waaronder , ASV en Tennis- en Padelvereniging Mallumse Molen.

De inloop begint om 10.00 uur. Na de officiële opening en warming-up volgen twee rondes met sport- en beweegactiviteiten. De dag wordt rond 14.00 uur afgesloten met een gezamenlijke prijsuitreiking.

Deelname is gratis. Aanmelden kan individueel of als team via Achterhoek in Beweging.

💡 Wist je dat Wist je dat een samenwerkingsverband is van tien Achterhoekse gemeenten dat inwoners wil stimuleren om meer te bewegen en gezond te leven?

