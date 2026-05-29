WINTERSWIJK — Digitaal inchecken voor afspraken in SKB vanaf 27 mei

159 keer bekeken

Patiënten van het kunnen vanaf 27 mei digitaal inchecken en aanmelden voor afspraken in het ziekenhuis. Daarmee wil het wachttijden verkorten en patiënten sneller naar de juiste afdeling begeleiden.

Patiënten kunnen vanaf 24 uur voor hun afspraak online inchecken via MijnSKB of bij een incheckzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Bij gebruik van de zuil is een identiteitsbewijs nodig.

Na het inchecken ontvangt de patiënt een dagticket met QR-code. Daarmee kan direct worden doorgelopen naar de juiste afdeling, waar een aanmeldzuil staat om de afspraak te bevestigen.

Ook kinderen moeten vanaf 27 mei digitaal inchecken voor afspraken. Voor gebruik van is daarom ook voor kinderen een nodig. Die kan worden aangevraagd via DigiD.nl.

Volgens het ziekenhuis zorgt de nieuwe werkwijze voor meer privacy en kortere wachtrijen, omdat gegevens vooraf gecontroleerd kunnen worden. Medewerkers van de gastenservice blijven beschikbaar om patiënten te helpen bij het digitale aanmelden. Daarnaast is er in de een digitaal servicepunt voor vragen over en .

Meer informatie staat op SKB Winterswijk.

💡 Wist je dat Wist je dat steeds meer ziekenhuizen in Nederland overstappen op digitaal aanmelden om wachttijden en drukte bij balies te verminderen?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in