Auto financieren als particulier

Droom je van een nieuwe auto, maar heb je niet direct het volledige aankoopbedrag beschikbaar? Dan kan het financieren van je auto een mogelijke oplossing zijn. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en de juiste keuze hangt helemaal af van je persoonlijke situatie en wensen. Zorg er daarom voor dat je mogelijkheden goed begrijpt voordat je een beslissing neemt.

Kopen of leasen

Voordat we ingaan op financiering, is het goed om het verschil met private lease te kennen. Het belangrijkste onderscheid is het eigendom. Als je een auto koopt, al dan niet met een lening, wordt de auto na volledige afbetaling je eigendom. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten als verzekering, onderhoud, tanken of laden en wegenbelasting.

Bij private lease betaal je een vast maandbedrag voor het gebruik van de auto voor een afgesproken periode. De auto wordt nooit van jou. Veel van de bijkomende kosten kunnen inbegrepen zijn in het maandbedrag, maar tanken of laden, boetes of de wasstraat betaal je zelf. Na afloop van het contract lever je de auto weer in.

Manieren om te financieren

Wil je uiteindelijk graag eigenaar worden van de auto, dan zijn er verschillende manieren om de aankoop te financieren en de kosten over langere tijd te verspreiden. Voor particulieren zijn er verschillende manieren om de aankoop te financieren, zoals een persoonlijke lening of een financiering die speciaal voor auto’s is bedoeld.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening die je kunt afsluiten bij een bank of kredietverstrekker. Je leent een vast bedrag dat je vervolgens in maandelijkse termijnen, inclusief een vaste rente, terugbetaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Het geleende bedrag wordt in één keer op je rekening gestort, zodat je de auto direct kunt kopen. Je weet precies waar je aan toe bent, want het maandbedrag staat vast.

Autofinanciering

Naast de banken zijn er ook partijen die gespecialiseerd zijn in het financieren van voertuigen. Deze vorm van autofinanciering werkt in de basis hetzelfde als een persoonlijke lening: je leent een bedrag en betaalt dit in termijnen terug. Soms zijn er specifieke voorwaarden aan verbonden, zoals de mogelijkheid van een slottermijn. Dit is een hoger bedrag dat je aan het einde van de looptijd betaalt, waardoor je maandbedrag lager kan uitvallen.

Verstandig om uit te zoeken

Vergelijken is verstandig. Kijk niet alleen naar het maandbedrag, maar ook naar de voorwaarden. Een paar belangrijke punten om op te letten zijn:

De rente: dit percentage bepaalt hoeveel extra je betaalt voor het lenen van het geld. Een lagere rente betekent lagere totale kosten.

De looptijd: hoe langer de looptijd, hoe lager je maandbedrag, maar hoe meer rente je uiteindelijk betaalt.

Een eventuele slottermijn: een slottermijn verlaagt je maandlasten, maar houd er rekening mee dat je dit bedrag aan het einde wel in één keer moet kunnen betalen.

De voorwaarden voor aflossen: kun je extra aflossen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn? Dit kan handig zijn als je financieel meer ruimte krijgt.

Onthoud bij elke vorm van lenen de gouden regel: geld lenen kost geld!

Een occasion financieren

Het financieren van een occasion is ook een mogelijkheid en kan een verstandige zet zijn. Een tweedehands auto heeft een lagere aanschafwaarde, waardoor het te lenen bedrag ook lager is. Dit zorgt vaak voor een lager maandbedrag. Veel aanbieders, bijvoorbeeld Mobilist, bieden financieringsmogelijkheden voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Zo kun je ook voor een betrouwbare occasion een passende financiering vinden.

Persoonlijke situatie als uitgangspunt

De beste manier om een auto te financieren bestaat niet. De ideale keuze is volledig afhankelijk van je financiële situatie, je wensen en hoeveel zekerheid je wilt. Neem de tijd om je in te lezen, vergelijk verschillende aanbieders en kijk goed naar de voorwaarden. Door je goed voor te bereiden, zorg je ervoor dat je een verantwoorde keuze maakt en straks met een goed gevoel de weg op kunt in je eigen auto.

