Woning aan Davisweg in Zelhem drie maanden gesloten na vondst drugslab

ZELHEM – De woning aan de Davisweg in Zelhem is per direct voor drie maanden gesloten. Dat besluit nam burgemeester Patrick van Domburg van de Gemeente Bronckhorst na de vondst van resten van een drugslab.

De maatregel volgt op een brand in een bijgebouw op het perceel. Na onderzoek door de politie en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) werden verwoeste onderdelen van een drugslab aangetroffen. Ook in de woning zelf zijn materialen gevonden die in verband staan met de drugsproductie.

Volgens de gemeente vormen drugsactiviteiten een ernstig risico voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Op basis van de Opiumwet kan de burgemeester daarom overgaan tot het tijdelijk sluiten van een pand wanneer sprake is van drugs of druggerelateerde activiteiten.

Burgemeester Van Domburg noemt de maatregel noodzakelijk. “De aanwezigheid van drugs en bijbehorende activiteiten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Door deze locatie tijdelijk te sluiten, maken we duidelijk dat drugshandel en drugscriminaliteit in Bronckhorst niet worden getolereerd.”

De gemeente roept inwoners op alert te blijven en verdachte situaties te melden. Dat kan via de politie (0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Zo wil Bronckhorst samen met inwoners werken aan een veilige leefomgeving.

