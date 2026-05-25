LICHTENVOORDE — Biebcollege in Lichtenvoorde over koloniale geschiedenis en Zuid-Afrika

In de Bibliotheek vindt op donderdag 11 juni om 19.30 uur een Biebcollege plaats over de invloed van het Nederlandse koloniale verleden in Zuid-Afrika. Historicus Martijn Veenhuijsen neemt bezoekers mee in de geschiedenis en laat zien hoe koloniale structuren nog altijd doorwerken in het heden.

Tijdens het college staat de rol van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) centraal. Hoewel het Nederlandse bestuur aan de Kaap al in 1806 eindigde, bleven verschillende maatschappelijke structuren bestaan. Volgens het college vormden onder meer systemen van uitsluiting en classificatie later mede de basis voor de apartheid.

Ook wordt stilgestaan bij de vraag wat er gebeurt wanneer delen van de geschiedenis uit het collectieve geheugen verdwijnen. In het licht van actuele discussies over democratie, gedeeld verleden en excuses wordt gekeken naar de doorwerking van historische gebeurtenissen in de huidige samenleving.

Daarnaast is er aandacht voor de verhalen van vrouwelijke slaafgemaakten, die een belangrijke rol speelden binnen de kolonie maar vaak buiten de geschiedschrijving zijn gebleven.

Martijn Veenhuijsen is historicus en gespecialiseerd in koloniale machtsstructuren en historische beeldvorming. Het Biebcollege is gratis toegankelijk, aanmelden vooraf is gewenst via de bibliotheek.

Meer informatie en aanmelden via oostachterhoek.nl/biebcollege.

