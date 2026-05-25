GROENLO — Weefkunst en 3D-kunst samen te zien in Stadsboerderij Grolle

In de is van maandag 1 juni tot en met donderdag 30 juli een tweeluikexpositie te zien waarin traditionele weefkunst en moderne 3D-kunst samenkomen. Bezoekers kunnen werk bekijken van weefkunstenaar -te Voortwis en 3D-kunstenaar Sjoerd Brenninkmeijer.

-te Voortwis presenteert de expositie Schering en inslag. Zij werkt al jarenlang met textiele technieken en laat zowel wandweefsels als ruimtelijke objecten zien. In haar werk combineert zij klassieke materialen met onder meer koperdraad, papier, fotostroken, spiegelglas en gipsverband. Haar werk was eerder te zien op tientallen exposities in binnen- en buitenland.

Daar tegenover staat het werk van Sjoerd Brenninkmeijer uit , oprichter van . Hij ontdekte de mogelijkheden van 3D-printtechnologie en maakt tegenwoordig decoratieve objecten en vazen in uiteenlopende kleuren en vormen, van subtiele ontwerpen tot opvallende blikvangers.

De expositie is te bezoeken in de aan de Notenboomstraat 15 in . Meer informatie en openingstijden zijn te vinden via Stadsboerderij Grolle, wevenriekbruggink.nl en atelier-3d.nl.

💡 Wist je dat Wist je dat Riek Bruggink in haar weefwerken niet alleen garens gebruikt, maar ook materialen als koperdraad, spiegelglas en fotostroken verwerkt?

