Bijna 1 op de 3 Nederlanders past reisplannen aan rond oudjaarsdag om vuurwerk te vermijden

Onderzoek: bijna 1 op de 5 viert oud & nieuw niet samen met familie door afstand Tijdens de jaarwisseling past bijna één op de drie Nederlanders zijn of haar reis naar familie of andere dierbaren aan om vuurwerk te vermijden. Dat blijkt uit representatief

Tijdens de jaarwisseling past bijna één op de drie Nederlanders zijn of haar vervoersplannen aan om vuurwerk te vermijden. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1.044 Nederlanders. In een jaar waarin de vuurwerkverkoop hoog ligt en een toekomstig verbod in het vooruitzicht wordt gesteld, blijkt vuurwerk niet alleen overlast te veroorzaken, maar ook invloed te hebben op mobiliteit en familiebezoek.

Vooral mensen die een langere afstand moeten afleggen naar familie of vrienden ervaren hinder. Hoe verder de reis, hoe groter de kans dat vertrektijden, routes of zelfs het vervoermiddel worden aangepast. Bijna één op de vijf ondervraagden (19 procent) geeft aan dat de afstand soms de reden is om oud en nieuw niet samen met familie te vieren. Ruim een derde reist tijdens de feestdagen meer dan een uur heen en terug, terwijl bijna een kwart aangeeft langer onderweg te zijn dan wenselijk.

De impact is het grootst onder jongvolwassenen tot dertig jaar. In deze groep reist bijna de helft meer dan een uur om bij familie of dierbaren te komen. Daarmee speelt afstand een duidelijke rol in de manier waarop oudjaarsavond wordt ingevuld.

Ook het vervoer zelf is bepalend. Op oudjaarsdag rijdt het openbaar vervoer in Nederland meestal tot ongeveer 20.00 uur, waarna treinen en bussen grotendeels stoppen. Voor wie later op de avond wil reizen of verder weg woont, is dat een duidelijke beperking. Eén op de vijf Nederlanders zegt dat het al dan niet beschikken over passend vervoer bepaalt of familiebezoek mogelijk is.

De meeste mensen maken gebruik van de eigen auto, maar ook fietsen, treinreizen en meerijden met anderen worden genoemd als alternatieven. Wanneer reizen lastig of onveilig wordt geacht, kiest een groeiende groep voor digitaal contact. Ongeveer 18 procent viert de jaarwisseling deels via videobellen of sociale media.

Het onderzoek laat zien dat vuurwerk tijdens de jaarwisseling niet alleen een traditie is, maar ook directe gevolgen heeft voor bereikbaarheid, veiligheid en de manier waarop Nederlanders het nieuwe jaar samen beginnen.

