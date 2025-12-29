Vernieuwde sporthal Den Elshof officieel heropend

GROENLO – De vernieuwde en verduurzaamde Sporthal Den Elshof is zaterdagmiddag 20 december officieel geopend. Daarmee blijft de sporthal behouden voor Groenlo, nadat eerder werd gevreesd dat deze zou verdwijnen door de komst van een nieuwe sporthal bij Marianum. De gemeenteraad besloot uiteindelijk beide accommodaties te behouden.

De heropening markeert het einde van een intensief traject, waarin binnensportverenigingen samen optrokken om Den Elshof toekomstbestendig te maken. De sporthal wordt volledig door de verenigingen zelf geëxploiteerd. Volgens het bestuur is de vernieuwde hal niet alleen moderner en duurzamer, maar ook lichter, ruimer en beter ingericht voor verschillende binnensporten.

Voorzitter Frans Stortelder van Stichting Den Elshof benadrukte tijdens de opening het belang van ontmoeten. Tijdens de coronaperiode werd volgens hem duidelijk hoe groot de sociale functie van de sporthal is, vooral voor jeugdleden. “Sport is hier meer dan bewegen alleen,” klonk het.

Ook Laura Stortelder, voorzitter van handbalvereniging Grol, sprak haar dank uit richting betrokken bestuurders en vrijwilligers. Zij noemde het behoud van Den Elshof een gezamenlijk doel waar jarenlang aan is gewerkt. Wethouder Gerjan Teselink prees de samenwerking en het feit dat de verbouwing binnen het beschikbare budget is gerealiseerd.

Na het doorknippen van het lint kregen bezoekers de gelegenheid de vernieuwde sporthal, tribune en kleedruimtes te bekijken. In het sportcafé werd de opening informeel voortgezet.

