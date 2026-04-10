GROENLO — Bon Boys wint JO15-toernooi bij s.v. Grol op tweede paasdag

Op tweede paasdag is op sportpark van s.v. Grol een geslaagd JO15-toernooi gespeeld voor teams uit de vierde en vijfde klasse. In totaal deden zeven teams mee aan het jeugdtoernooi, dat werd afgewerkt onder goede weersomstandigheden. In de ochtend begonnen de deelnemende ploegen met twee poulefases. Na de lunchpauze volgden de kruisfinales en finales. Volgens de organisatie leverde dat fanatieke en spannende wedstrijden op. Enkele duels moesten zelfs via strafschoppen worden beslist.

De eindzege ging naar Bon Boys JO15-3. s.v. Losser JO15-5 eindigde als tweede, gevolgd door DEO JO15-1 op de derde plaats. De teams van s.v. Grol eindigden als vierde en zesde: s.v. Grol JO15-3 werd vierde en s.v. Grol JO15-4 sloot het toernooi af als zesde. sp. Neede JO15-2 eindigde als vijfde en Ruurlo JO15-2 werd zevende. De penaltybokaal ging naar Wouter Oosterink van DEO JO15-1.

Met het toernooi bood s.v. Grol jeugdteams uit de regio de kans om zich op tweede paasdag sportief met elkaar te meten. De combinatie van mooi weer, veel publiek en sportieve wedstrijden zorgde voor een geslaagde dag op het Groenlose sportpark.

Eindstand

Bon Boys JO15-3 s.v. Losser JO15-5 DEO JO15-1 s.v. Grol JO15-3 sp. Neede JO15-2 s.v. Grol JO15-4 Ruurlo JO15-2

