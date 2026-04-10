Huurprijzen vrije sector stijgen harder dan koopprijzen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van 2026 opnieuw stevig gestegen. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld €21,12 per vierkante meter, 7,3 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee stijgen de huren harder dan de koopprijzen, die in dezelfde periode met 5,1 procent toenamen. De inflatie lag op 2,1 procent.

Dat blijkt uit een analyse van woningplatformen Pararius en Huurwoningen.nl, gepubliceerd op vrijdag 10 april 2026. Volgens de onderzoekers wordt de vrije sector voor veel woningzoekenden steeds minder bereikbaar, omdat vooral het goedkopere aanbod verder afneemt.

In totaal kwamen in het eerste kwartaal 12.947 vrije sector huurwoningen beschikbaar, terwijl 14.816 woningen van de markt verdwenen. Per saldo kromp het aanbod daarmee met 1.869 woningen. Een jaar eerder was dat verschil nog veel kleiner.

Opvallend is ook de verschuiving naar hogere huurprijzen. Inmiddels heeft 42 procent van het beschikbare aanbod een huurprijs van meer dan €2.000 per maand. Vorig jaar was dat nog 36,5 procent. Juist in het goedkoopste deel van de vrije sector, tussen de liberalisatiegrens van €1.228,07 en €1.500 per maand, blijft de druk volgens Pararius het grootst.

Een vrije sector huurwoning kreeg gemiddeld 25 reacties, tegen 46 een jaar eerder. Dat lijkt op minder concurrentie, maar volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat er minder betaalbare woningen zijn om op te reageren.

Pararius-directeur Jasper de Groot noemt de uitponding, waarbij huurwoningen worden verkocht, nog altijd structureel. Het aandeel lijkt wel iets af te nemen, maar ligt nog steeds ruim boven het niveau van vóór 2023.

