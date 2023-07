Gemeente Bronckhorst werkt mee aan woningbouw in oude zuivelfabriek van Vorden

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst besloten 18 juli in principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening die nodig is voor de realisatie van vijf woningen aan de Zuivelweg 2 in Vorden. Op deze locatie op het terrein van landgoed de Wiersse in het buitengebied van Vorden staat de oude zuivelfabriek. De nieuwe woningen worden gerealiseerd in de bestaande structuur van het fabriekspand. De gemeenteraad moet de bestemmingsplanherziening nog behandelen. Dat zal in 2024 zijn.

Benutten karakteristiek vastgoed

Initiatiefnemer is landgoed de Wiersse. Het woningbouwplan voor de zuivelfabriek voorziet in het geheel inpandig toevoegen van vijf woningen. Dit betekent slechts een minimale toename van verstening in het buitengebied, wat een belangrijk criterium is voor woningbouw in het buitengebied van Bronckhorst. Door hergebruik blijft ook het karakteristieke gebouw behouden. Naast de oude zuivelfabriek wordt ook de oude directeurswoning benut voor het plan. Daarnaast komen parkeerplaatsen en een klein bijgebouw voor opslag op eigen terrein en is er ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling.

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “Dit plan is een voorbeeld van prettige samenwerking tussen de initiatiefnemer en gemeente, waarin gekeken is naar de gezamenlijke belangen. Door het realiseren van de woningen blijft dit bijzondere pand behouden. Tegelijkertijd zorgt dit op termijn ook voor stabiele inkomsten voor het landgoed, wat bijdraagt bij aan de instandhouding van de natuur en het prachtige erfgoed op de Wiersse. Het woningbouwplan bestaat uit een mix van woningtypes voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren en doorstromers op de woningmarkt.”