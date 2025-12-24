Check wat de veranderingen in huurtoeslag en andere toeslagen voor jou betekenen

Vanaf 1 januari 2026 gelden aangepaste regels voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Door deze wijzigingen krijgen meer mensen recht op huurtoeslag en gaat de kinderopvangtoeslag voor veel ouders omhoog. Iedereen die al toeslagen ontvangt, heeft in december een brief gekregen met het voorschotbedrag voor 2026.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Volgens Dienst Toeslagen is het belangrijk om veranderingen in de persoonlijke situatie altijd door te geven. Het voorschot voor 2026 is namelijk gebaseerd op de gegevens die op dit moment bekend zijn. Verandert er iets, zoals het inkomen, de woonsituatie of het aantal uren kinderopvang? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag.

Aanpassingen kunnen worden doorgegeven via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Toeslagen. Door wijzigingen op tijd te melden, wordt de kans kleiner dat later toeslag moet worden terugbetaald of dat men juist te weinig ontvangt.

Ook mensen die nu nog geen toeslag krijgen, wordt aangeraden om te controleren of zij in 2026 wel recht hebben op een tegemoetkoming. Via toeslagen.nl/veranderingen2026 kan een proefberekening worden gemaakt. Daar staan ook alle voorwaarden overzichtelijk op een rij. Blijkt uit de berekening dat er recht is op toeslag, dan moet deze wel actief worden aangevraagd. Elke toeslag – zoals huurtoeslag en zorgtoeslag – moet afzonderlijk worden aangevraagd.

De overheid benadrukt dat toeslagen bedoeld zijn om een deel van de kosten voor huur, zorgverzekering, kinderen en kinderopvang te verlichten. Door de gewijzigde regels kan het bedrag in 2026 anders uitvallen dan in eerdere jaren. Daarom luidt het advies: check je gegevens, pas ze aan waar nodig en geef veranderingen door. Meer informatie over alle wijzigingen is te vinden op toeslagen.nl/veranderingen2026.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)