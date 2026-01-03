Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door

GROENLO – De Nieuwjaarsloop van SV Grol op zondag 4 januari gaat niet door. Vanwege de weersomstandigheden heeft de organisatie besloten het sportieve onderdeel te annuleren. De Nieuwjaarsbijeenkomst gaat wél door.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Vrijwilligers en leden zijn vanaf 11.30 uur welkom in het sportcafé voor een kop koffie en een consumptie. Om 12.00 uur wordt er een broodje warm vlees geserveerd. Aansluitend, vanaf 12.30 uur, houdt voorzitter Stan Raben zijn nieuwjaarstoespraak.

Ook aan de jeugd is gedacht. De sporthal is vanaf 11.30 uur geopend zodat kinderen kunnen voetballen. Voor hen is er ranja en een zakje snoep.

De vereniging hoopt ondanks het afgelasten van de loop toch samen het nieuwe jaar te kunnen inluiden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)