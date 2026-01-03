Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door
GROENLO – De Nieuwjaarsloop van SV Grol op zondag 4 januari gaat niet door. Vanwege de weersomstandigheden heeft de organisatie besloten het sportieve onderdeel te annuleren. De Nieuwjaarsbijeenkomst gaat wél door.
Vrijwilligers en leden zijn vanaf 11.30 uur welkom in het sportcafé voor een kop koffie en een consumptie. Om 12.00 uur wordt er een broodje warm vlees geserveerd. Aansluitend, vanaf 12.30 uur, houdt voorzitter Stan Raben zijn nieuwjaarstoespraak.
Ook aan de jeugd is gedacht. De sporthal is vanaf 11.30 uur geopend zodat kinderen kunnen voetballen. Voor hen is er ranja en een zakje snoep.
De vereniging hoopt ondanks het afgelasten van de loop toch samen het nieuwe jaar te kunnen inluiden.
Meest geliked deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 4
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge 1
Trending deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 4
- Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo 1
- Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal 1