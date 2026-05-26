DOETINCHEM — Coalitie Doetinchem presenteert agenda ‘Samen en met lef’

De partijen PRO, CDA, VVD en D66 hebben hun onderhandelingen afgerond en presenteren donderdag 28 mei de nieuwe coalitieagenda ‘Samen en met lef’ aan de gemeenteraad van .

In de agenda schetst de coalitie de plannen voor de komende bestuursperiode. Daarbij ligt de nadruk op groei, leefbaarheid en samenwerking. De partijen willen onder meer investeren in woningbouw, sterke wijken en dorpen, een aantrekkelijke binnenstad, sport, gezondheid, duurzaamheid en de lokale economie.

Ook de samenstelling van het nieuwe wordt donderdag behandeld. Het college bestaat uit vijf wethouders. Na goedkeuring door de gemeenteraad worden zij direct geïnstalleerd.

