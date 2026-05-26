LANDELIJK — Vraag naar airco’s stijgt sterk door vroege warmte

De vroege zomerse temperaturen hebben geleid tot een sterke stijging in de vraag naar airco-installateurs. Volgens platform Trustoo lag het aantal aanvragen voor nieuwe installaties rond 23 en 24 mei ruim drie keer hoger dan in de eerste weken van mei.

Niet alleen de vraag naar nieuwe airco’s nam toe. Ook onderhoud en reparaties lieten een flinke stijging zien. Veel consumenten ontdekten volgens Trustoo tijdens de eerste warme dagen dat hun bestaande airco niet meer goed werkte.

Opvallend is volgens het platform dat de piek dit jaar al eind mei werd bereikt. Vorig jaar lag het hoogtepunt pas eind juni. Door de plotselinge drukte kunnen wachttijden bij installateurs oplopen.

Trustoo adviseert daarom om de aanschaf of het onderhoud van een airco al voor het warme seizoen te plannen.

