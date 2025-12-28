De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum

LIEVELDE / GROENLO – De Compagnie Grolle uit Groenlo heeft zaterdag haar 25-jarig bestaan gevierd op het terrein van het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde. Het jubileum werd gevierd in een informele setting, met een gezamenlijke barbecue voor de leden.

De Compagnie Grolle staat bekend als een historische re-enactmentgroep die het dagelijks leven uit de 17e eeuw uitbeeldt, in de periode van de Tachtigjarige Oorlog. De groep is nauw verbonden met de geschiedenis van Groenlo en is al jaren een vertrouwd gezicht bij evenementen als de Slag om Grolle en historische markten in de regio.

Het Achterhoeks Openluchtmuseum vormde een passend decor voor het jubileum. Tussen de historische boerderijen en schuren kwamen de leden samen onder het genot van een barbecue.

De Compagnie Grolle werd opgericht in 2000 en groeide in de afgelopen kwart eeuw uit tot een vaste waarde binnen de regionale erfgoedwereld. Met authentieke kleding, kampementen, demonstraties en uitleg weet de groep geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek, jong en oud.

De Compagnie Grolle blijft zich inzetten om het verhaal van de 17e eeuw en de belegeringen van Groenlo levend te houden, zowel binnen als buiten de Achterhoek.

Meer informatie: Compagnie Grolle

