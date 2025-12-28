Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde

LIEVELDE – Ongeveer duizend bezoekers hebben afgelopen zaterdag en zondag de Midwinterfair bezocht op het terrein van het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde. Het winterse evenement bracht historie, ambachten en tradities samen in een sfeervol decor van boerderijen, vuurplaatsen en marktkramen.

Op het museumterrein was het leven van eeuwen geleden zichtbaar en voelbaar. Bij open vuur werd gekookt, terwijl bezoekers zich verzamelden rond de hourkorven die op het terrein her en der stonden. In historische kleding toonden deelnemers dagelijkse bezigheden uit vroegere tijden: van handwerk en het werk van de rosmolen of houtzagerij. De rook, het knisperende hout en de winterzon zorgden voor een bijna filmisch tafereel.

Een van de publiekstrekkers was het kampement van De Compagnie Grolle. De dit weekend 25 jarige bestaande re-enactmentgroep liet het leven zien in de 17e eeuw, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Bezoekers konden zien hoe men leefde in veldtenten, hoe musketten werden onderhouden en afgeschoten en hoe het dagelijks bestaan eruitzag zonder moderne voorzieningen. Ook demonstraties schieten met musketten trokken veel bekijks.

Binnen in de schuren was het gezellig druk. Tussen houten balken en strobalen stonden kramen met handgemaakte producten en winterse lekkernijen. Bezoekers warmden zich aan soep, chocolademelk en glühwein, terwijl midwinterhoorns buiten hun karakteristieke klanken over het terrein lieten horen.

De locatie is bij veel mensen bekend als Erve Kots, maar het openluchtmuseum heeft een eigen identiteit en functie. Het museum toont het agrarische leven en de streekgeschiedenis van de Achterhoek aan de hand van authentieke gebouwen, werktuigen en demonstraties. Evenementen als de Midwinterfair laten zien dat dit erfgoed nog altijd springlevend is.

