Lezing over de Ontwikkeling van Natuur en Landschap in de Achterhoek

DOETINCHEM – Op donderdag 26 oktober 2023 wordt van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in ’t Brewinc te Doetinchem een lezing georganiseerd over de evolutie van het landschap en de natuur in de Achterhoek sinds 1900. De presentatie wordt verzorgd door Jan Stronks, gelieerd aan Staring Advies, een gerenommeerd ecologisch onderzoeks- en adviesbureau.

In de afgelopen 120 jaar heeft de modernisering van de landbouw significante veranderingen teweeggebracht in het landschap, resulterend in veranderende biodiversiteit. Recentelijk heeft klimaatverandering ook invloed gehad. Jan Stronks zal tijdens zijn lezing zowel de uitgevoerde als geplande maatregelen bespreken die gericht zijn op het herstel van natuur en landschap. Bovendien deelt hij zijn perspectief op de toekomst van deze gebieden in de Achterhoek. De lezing wordt verrijkt met diverse foto’s die Stronks als hobby-natuurfotograaf heeft genomen.

Dit evenement maakt deel uit van een lezingenserie over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid, georganiseerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de Bibliotheek West-Achterhoek in 2023. Meer informatie over de volgende lezingen en details over het volledige programma zijn te vinden op www.ecal.nu.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@ecal.nu of telefonisch via 0314-787078. De entreekosten bedragen € 5, inclusief een consumptie. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Parkeerinformatie is beschikbaar op de website van Gemeente Doetinchem.

De serie zet zich voort met de volgende lezingen:

Op woensdag 15 november 2023, 19.30 uur, wordt er een lezing gegeven door landbouwer Stefan te Selle uit Winterswijk met als titel “Met gezond boerenverstand”.

Op woensdag 6 december 2023, 19.30 uur, presenteert Marinus Overheul over de ontwikkeling en maatschappelijke betekenis van landelijk erfgoed in een lezing genaamd “Denkers en doeners”.

