GELDERLAND — Gelderlanders krijgen online inzicht in besteding belastinggeld

Bijna driekwart van de Nederlanders wil weten wat er gebeurt met het belastinggeld dat zij betalen. Daarom heeft de Algemene Rekenkamer de website Ons geld ontcijferd gelanceerd. Daarop kunnen inwoners zien hoe belastinggeld ongeveer wordt verdeeld over onder meer zorg, onderwijs, sociale zekerheid en defensie.

Volgens de Rekenkamer betaalde iemand met een modaal inkomen van € 46.500 in 2025 ongeveer € 10.500 belasting. Van dat bedrag ging circa € 2.450 naar sociale zekerheid, € 2.310 naar de zorg en € 1.220 naar onderwijs. Aan defensie werd ongeveer € 530 besteed, ruim € 107 meer dan een jaar eerder.

De Rekenkamer laat via de website ook zien of belastinggeld volgens de regels en zinvol is besteed. In 2025 onderzocht de organisatie 95 verschillende beleidsterreinen. Volgens president Pieter Duisenberg ontbreekt het op meerdere onderdelen aan vooruitgang. Wel werden op sommige terreinen resultaten geboekt, zoals de registratie van 5000 zorgreservisten door het ministerie van Volksgezondheid.

Daarnaast constateerde de Rekenkamer fouten en onzekerheden bij nieuwe inkoopcontracten en bij de uitvoering van onder meer Wajong-uitkeringen.

Meer informatie staat op Rekenkamer.nl.

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: Algemene Rekenkamer

Bron: Algemene Rekenkamer

