LICHTENVOORDE — BreinBieb organiseert kunstkijken voor mensen met Alzheimer in Lichtenvoorde

In de Bibliotheek wordt op woensdag 3 juni om 10.00 uur een bijeenkomst gehouden voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Tijdens de activiteit ‘Kunstkijken’ nemen deelnemers in een rustige omgeving samen kunstwerken onder de loep.

De bijeenkomst staat onder leiding van Annemarie van Uden en maakt deel uit van de BreinBieb-activiteiten. Daarbij ligt de nadruk niet op het herkennen van kunstenaars of kunststromingen, maar op het beleven van kunst en het delen van herinneringen, gevoelens en associaties.

Volgens de organisatie kan kunst kijken bijdragen aan het stimuleren van het langetermijngeheugen en het bevorderen van sociale contacten. Ook kan het ervaren van kunst zorgen voor meer ontspanning, verbondenheid en zelfvertrouwen bij mensen met Alzheimer.

De activiteit vindt plaats buiten de reguliere openingstijden van de bibliotheek, zodat deelnemers zo min mogelijk prikkels ervaren. Er wordt gewerkt met kleine groepen. Mantelzorgers en begeleiders zijn welkom om deel te nemen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de BreinBieb, een initiatief met activiteiten en materialen speciaal gericht op mensen met Alzheimer, hun naasten en mantelzorgers.

Meer informatie en aanmelden kan via oostachterhoek.nl/breinbieb.

