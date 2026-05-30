WINTERSWIJK / RUURLO — Gratis proefreis helpt inwoners weer op weg met bus en trein

Inwoners die onzeker zijn geworden over reizen met het openbaar vervoer kunnen op woensdag 17 juni deelnemen aan een gratis OV-proefreis in of . Onder begeleiding van een ervaren OV-ambassadeur maken deelnemers kennis met reizen per bus en trein.

De proefreizen zijn bedoeld voor mensen die al langere tijd niet meer met het openbaar vervoer hebben gereisd of daar vragen over hebben. Tijdens de middag wordt uitgelegd hoe reizen met een OV-chipkaart, OV-pas, bankpas of reisapp werkt. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Een OV-ambassadeur kiest een route waarbij zowel met de trein als met de bus wordt gereisd. Het doel is deelnemers meer vertrouwen te geven, zodat zij daarna zelfstandig kunnen reizen.

De 67-jarige Inge deed eerder mee aan een proefreis. “Samen met een OV-ambassadeur heb ik de reisplanner-app en op mijn telefoon gezet en ermee geoefend. Nu reis ik regelmatig met de bus naar de stad”, vertelt zij.

De proefreizen vinden plaats op woensdagmiddag 17 juni.

Wie vooraf meer informatie wil, kan op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.30 uur terecht bij een gratis OV-inloopspreekuur in aan de Dorpsstraat 74 in .

Deelname aan de proefreis is gratis. Wel betalen deelnemers hun eigen reiskosten. Na aanmelding ontvangen zij informatie over de exacte opstapplaats en vertrektijd. Aanmelden kan via Ervaar het OV of telefonisch via 038-4540130.

💡 Wist je dat Wist je dat … steeds meer reizigers in Nederland in- en uitchecken met hun bankpas via in plaats van een OV-chipkaart?

