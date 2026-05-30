DOETINCHEM — Sprookjesfiguren dansen in spectaculaire mix van hiphop en ballet in Amphion

Bekende sprookjesfiguren als Roodkapje, Assepoester, Doornroosje en Sneeuwwitje komen op donderdag 4 juni tot leven in de dansvoorstelling *GRIMM* in in . De productie is een samenwerking tussen ISH Dance Collective en de Junior Company van Het Nationale Ballet.

In de familievoorstelling worden klassiek ballet, hiphop en breakdance gecombineerd tot een moderne bewerking van bekende sprookjes. Met spectaculaire choreografieën, videoprojecties, acrobatiek en humor ontstaat een fantasierijke wereld waarin niets is wat het lijkt.

Volgens de makers laat *GRIMM* zien hoe urban dance en klassiek ballet elkaar kunnen versterken. De voorstelling richt zich zowel op jonge bezoekers als volwassenen en biedt een mix van actie, dans en visuele effecten.

De productie kreeg lovende recensies. Dagblad Trouw noemde de voorstelling de meest fantasierijke dansproductie van het seizoen, terwijl de Volkskrant de combinatie van breakdance en ballet prees. Ook Theaterkrant sprak van een geslaagde ontmoeting tussen twee danswerelden.

ISH Dance Collective staat bekend om voorstellingen waarin urban sports en dans samenkomen. De Junior Company van Het Nationale Ballet biedt jong talent de mogelijkheid zich te ontwikkelen richting een professionele danscarrière.

*GRIMM* is op donderdag 4 juni 2026 om 19.00 uur te zien in aan de Hofstraat in . Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion Theater.

💡 Wist je dat Wist je dat … breakdance sinds de Olympische Spelen van 2024 officieel een olympische sportdiscipline is?

