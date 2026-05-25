GROENLO — Gratis vissen voor jeugd in Groenlo

260 keer bekeken

Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis vissen in de stadsgracht en de vijvers in . Daarvoor is wel een gratis jeugdvergunning nodig. De vergunning kan eenvoudig worden aangevraagd via de homepage van . Met deze vergunning mogen kinderen niet alleen vissen, maar ook meedoen aan jeugdactiviteiten van de Groenlose Hengelsport Vereniging.

De vergunning of JeugdVISpas is verplicht bij activiteiten zoals de jeugdwedstrijden op 10 juni, 24 juni en 8 juli. Ook bij de basiscursus jeugd op zondag 14 juni en de roofviscursus op zondag 21 juni moet deze worden getoond. Met de gratis regeling wil de vereniging kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de hengelsport.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in