GROENLO — Grol sluit competitie af met gelijkspel en richt vizier op nacompetitie

286 keer bekeken

Grol heeft de reguliere competitie maandagmiddag afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen Spero. Voor beide ploegen stond op Tweede Pinksterdag weinig meer op het spel. Spero was al gedegradeerd en Grol had de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse al veiliggesteld.

Door blessures, schorsingen en andere verplichtingen miste Grol liefst negen spelers. Daardoor kregen enkele jeugdspelers de kans om minuten te maken. Sem van Beckhoven en Teun Geelink kwamen in actie en Juup Ratering uit maakte zijn debuut in Grol 1.

Op het warme sportpark ontwikkelde de wedstrijd zich tot een open duel. Ondanks veel balbezit kwam Grol na 24 minuten op achterstand. Vlak voor rust draaiden de Groenlonaren de wedstrijd echter om. Jordy Schutten zorgde na een voorzet van Jakob Corts voor de gelijkmaker en kort daarna tikte Luc Berentsen op aangeven van Tyn Brockötter de 2-1 binnen.

Na rust kreeg Grol kansen om verder uit te lopen, maar de voorsprong bleef beperkt. Een fout in de opbouw leidde uiteindelijk tot de 2-2 van Spero. In de slotfase kreeg Berentsen nog een mogelijkheid op de winnende treffer, maar zijn inzet ging naast.

Door het gelijkspel eindigt Grol als zesde in de tweede klasse F en wacht zaterdag 30 mei de halve finale van de nacompetitie. In Huizen is HSV De Zuidvogels om 14.30 uur de tegenstander. De winnaar speelt een week later de finale tegen de winnaar van Quick 1888 – sv Losser.

Uitslagen 2F

Grol – Spero 2-2

Varsseveld – Westervoort 1-1

Trekvogels – OBW 3-0

VIOD – VVG ’25 6-0

Quick 1888 – 4-1

Jonge Kracht – Beuningse Boys 4-3

DVC ’26 vrij

Eindstand 2F

VVG ’25 – 47 (kampioen)

Quick 1888 – 46

VIOD – 45

Jonge Kracht – 44

Westervoort – 43

Grol – 42

Varsseveld – 35

Spero – 13 (degradatie)

– 9 (degradatie)

1. VVG ’25 24 – 47 Kampioen

2. Quick 1888 24 – 46 Nacompetitie voor promotie naar 1e klasse

3. VIOD 24 – 45

4. Jonge Kracht 24 – 44

5. Westervoort 24 – 43

6. Grol 24 – 42 Nacompetitie voor promotie naar 1e klasse

7. Varsseveld 24-35 Nacompetitie voor promotie naar 1e klasse

8.Trekvogels 24 – 33

9. OBW 24 – 32

10. Beuningse Boys 24 – 32

11. DVC ’26 24 – 20 Nacompetitie voor klassebehoud

12. Spero 24 – 13 Degradatie naar 3e klasse

13. RKZVC 24 – 9 Degradatie naar 3e klasse

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in