Carnaval feestelijk van start gegaan in Grolle

GROENLO – De historische stad Groenlo, of zoals tijdens carnaval Grolle, heeft vandaag, op de 11de van de 11de, de aftrap gegeven van het carnavalsseizoen met het evenement ‘Elfde van de Elfde XL’.

Om 15:11 uur trok het kleurrijke gezelschap onder leiding van Stadsprins Bas II en adjudant Koen de straten van Grolle in met een levendige parade. Onder leiding van de nieuwe Vorst Jeroen (Donny) Doest ging de stoet naar Oude Calixtus waar voor op het plein iedereen verzamelde. President Maarten Kooier nam het woord en stond stil bij het bij het overlijden van Torenwachter Ferry Broshuis. “We staan onder de toren, onder zijn toren”, vertelt Maarten Kooier aan de carnavalisten. In een emotioneel eerbetoon hebben de aanwezigen gezamenlijk clublied van de carnavalsvereniging De Knunnekes gezongen, terwijl de carnavalsvlag van de Knunnekes in zijn nagedachtenis werd gehesen.

Het programma gaat verder vanavond in de Oude Calixtus met ‘Knapp’n in de karke’, dat waarschijnlijk het laatste grote carnavalsevenement in de kerk zal zijn. De line-up van artiesten omvat Django Wagner, Deepack, Discokings, De Clown van Grolle, DJ Yannick, Party Pinda, en Feest DJ Jeroen met de Crimestarters CRAZY carnavalsshow.

Niek Lansink organisator van het feest Knapp’n in de Karke’ werd door de carnaval in het zonnetje gezet met een heuse oorkonde. Op de oorkonde staat te lezen: “Knapp’n in de Karke. Als dank en bewijs dat dit café heeft bijgedragen om de Knunnekes – elfde van de elfde XL – 2023 oftewel de meest gezellige, de meest gekke, en meest carnavaleske kroegentocht van heel Nederland tot een alerbastend groot succes te maken”.

Na de festiviteiten in de Oude Calixtus zal het gezelschap doorstromen naar Café Taste en Café Frielink. Het avondprogramma wordt afgetrapt om 20:11 uur bij De Lange Gang, waar de onthulling van het ‘Gouden veertje’ en de carnavalsschlager de hoogtepunten zullen zijn.

