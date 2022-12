Tweede havenwedstrijd Elburg prooi voor Robert ten Have.

GROENLO – Ondanks het gure weer, rond het vriespunt en een snijdende noordoosten wind, was het zondag 4 december om 07:30 uur al druk bij het havengebouw in Elburg. Een glaasje “Jans Foezel”, aangeboden door Jan’s Dranken uit Groenlo, werd dankbaar aangenomen en na een praatje was het tijd om te loten. Deze keer waren de nummer uitgezet op de lange steiger en op de midden steiger.

Vak A: de lange steiger:

Vanaf het begin werd er aardig gevangen, wel veel kleine vis. Daar waar de laatste wedstrijd op de hogere nummers voorn werd gevangen was het nu peuteren voor een visje. Op de lagere nummer werd daarentegen wel maat voorn en minder kleine vis, voornamelijk baarsjes, gevangen. De gewenste vis was duidelijk nog niet aanwezig dit deel van het parcours. Om 11:00 uur pauze voor een sanitaire stop, even de benen te strekken, een kop koffie en wat te eten.

Vak B: de midden steiger:

Op de midden steiger was het peuteren om de vis aan de schubben te komen. Hier werd wel meer voorn gevangen dan op de lange steiger maar het hield niet over. De voorn die gevangen was ook voornamelijk klein van stuk maar hier en daar werd er een “baksteen” voorn gevangen.

Na de pauze werd er meteen weer vis gevangen en sporadisch verdween er een mooie voorn in het leefnet. Om me te doen met de prijzen moest je dus een of meerdere bonusvissen weten te verleiden of veel, heel veel, kleine vis vangen. Om 13:45 uur was het gedaan, snel opruimen en wachten op de weegploegen.

In vergelijking met de eerste wedstrijd was het iets beter. Qua aantallen was het goed maar weinig grove vis. Al met al is er door de 21 deelnemers net geen 100 kilo vis gevangen.

Prijsuitreiking:

Nadat de weegploegen klaar waren werd Henk Geurkink aan het werk gezet, met 21 deelnemers is het toch weer puzzelen. Na het “puzzelen” werd de uitslag bekend gemaakt. Robert ten Have wist vandaag de meeste grote vis te verleiden is daarmee de terecht winnaar. Na de uitslag werd er weer geloot worden voor de “lucky Losers”. Twee deelnemers maakten nog kans op een van de twee waardebonnen aangeboden door Hengelsport Kruidenier uit Haaksbergen.

Uitslag 2de GHV Havenwedstrijd 2022 1 Robert ten Have 9510 gr. 2 Henk Geurkink 6900 gr. 3 Willy Blom 7470 gr. 4 René Molenveld 4965 gr. 5 Henk Bargeman 7685 gr. 6 Frans Oosterholt 4470 gr. 7 Remko Stöteler 7085 gr. 8 René Brehen 3225 gr. 9 Paul Keizers 6255 gr. 10 Ivo te Kortschot 3035 gr. 11 Bas te Woerd 4965 gr. 12 Jan Timmerije 2915 gr. 13 Vincent te Braake 4865 gr. 14 Dinja Oosterholt 2845 gr. 15 Theo Wayerdink 4400 gr. 16 Joram Brehen 2505 gr. 17 Gerrit Scheggetman 3890 gr. 18 Bennie Leusink 2225 gr. 19 Rob te Brake 3615 gr. 20 Silvio Geelink 2005 gr 21 Jan Bouwhuis 3130 gr. Totaal 98460 gr.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....