GROENLO — Grolse Linie Loop moet sport en geschiedenis samenbrengen in jubileumjaar Groenlo

Een halve marathon lopen over een historische verdedigingslinie uit 1627. Dat is het idee achter de nieuwe , die op zondag 30 mei 2027 voor het eerst gehouden moet worden tijdens het jubileumjaar ‘750 jaar vestingstad’. De plannen voor de loop werden bekendgemaakt door het ‘Vier het Grolse Goed’, de organisatie die werkt aan activiteiten rond het jubileumjaar. Volgens de initiatiefnemers moet het evenement sport, historie en beleving combineren.

De halve marathon van 21,1 kilometer volgt grotendeels de oude circumvallatielinie rond . Deze verdedigingslinie werd tijdens het beleg van Grol in 1627 aangelegd door de troepen van prins Frederik Hendrik. De route voert deelnemers daarmee niet alleen door het landschap rond Groenlo, maar ook langs een belangrijk stuk geschiedenis van de stad. Start en finish zijn gepland bij en Kaasboerderij Weenink in . Volgens de organisatie is dat historisch gezien een bijzondere plek, omdat Frederik Hendrik daar tijdens het beleg van Grol gelegerd zou zijn geweest.

De ontstond vanuit een pitchavond van Vier het Grolse Goed, waarbij inwoners ideeën konden aandragen voor activiteiten in 2027. Volgens de organisatie volgen deze zomer nog meer pitchavonden waar nieuwe plannen voor het jubileumjaar kunnen worden ingebracht. In juni 2026 moet het voorlopige programma voor 750 jaar Groenlo verschijnen. De organisatie werkt momenteel aan de verdere uitwerking van de loop. De inschrijving opent volgens de huidige planning op 1 december 2026.

Meer informatie over deelname, vrijwilligers en sponsoring volgt later.

