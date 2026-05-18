ZEDDAM — Durf jij naar ‘Openluchttoilet’? Kindervoorstelling in Natuurtheater Zeddam

190 keer bekeken

Het PEERtoftheater speelt zondag 31 mei de kindervoorstelling Openluchttoilet in het Natuurtheater in Zeddam. De interactieve en muzikale voorstelling begint om 14.00 uur en is bedoeld voor basisschoolkinderen en hun (groot)ouders.

De voorstelling draait om Mar en Jet, die met hun openluchttoilet door het land trekken. Soms omdat een school extra toiletten nodig heeft, soms omdat mensen graag buiten naar het toilet gaan. Het resultaat is volgens de makers een humoristische voorstelling “met een klein luchtje eraan”. De show duurt ongeveer 45 minuten.

PEERtoftheater bestaat uit Jette Holkenborg en Marijke Domhof uit . De twee theatermakers werkten eerder in de jeugdzorg en het onderwijs en richtten in 2015 hun eigen gezelschap op. Hun voorstellingen zijn herkenbaar, interactief en gericht op plezier en samen beleven.

De entree bedraagt €5. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar via de website van het Natuurtheater of aan de kassa. Pinnen is mogelijk. Bij slecht weer verhuist de voorstelling naar binnen; hierover wordt vooraf informatie gedeeld via de website en sociale media.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in