GROENLO — Grolse Wandel 3 Daagse afgelast vanwege dreigend noodweer

De laatste avond van de Grolse Wandel 3 Daagse gaat vrijdagavond niet door. De organisatie heeft het evenement kort voor de start geannuleerd vanwege de onvoorspelbare weersomstandigheden en de verwachte onweersbuien.

Eerder op de avond waren de afstanden al aangepast vanwege de weersverwachting. Uiteindelijk besloot de organisatie alsnog om de wandeltocht volledig af te gelasten. Volgens de organisatie kwam er een grote bui met onweer richting , waardoor de veiligheid van de deelnemers niet langer kon worden gegarandeerd.

“Met grote excuses en pijn in ons hart” laat de organisatie weten. Veiligheid stond voorop bij het nemen van het besluit. De deelnemers ontvangen hun medaille op een later moment. Hoe en wanneer deze worden uitgereikt, maakt de organisatie nog bekend.

Met de afgelasting komt er een onverwacht einde aan de editie van 2026 van de Grolse Wandel 3 Daagse. De organisatie hoopt de wandelaars volgend jaar weer te mogen verwelkomen.

